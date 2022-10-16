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Sürücünün kanında uyuşturucu, araç ikiz plaka çıktı!

Öğrenci servisi kazasında sürücünün kanında uyuşturucu, araç ise ikiz plaka çıktı. 

16 Ekim 2022 Pazar 13:21
Sürücünün kanında uyuşturucu, araç ikiz plaka çıktı!

Kocaeli (DHA)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazada tutuklanan sürücünün kan ile idrar örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. 

Midibüsün servis taşımacılığı ile ilgili birçok belgesinin eksik olduğu, ayrıca ikiz plakalı çıktığı belirlendi. 

Duruşmada savunma yapan sürücü, "Uyuşturucu kullandığım söyleniyor. Fakat uyuşturucuyu 1 hafta önce kullandım. Kaza anında uyuşturucu etkisinde değildim" dedi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün sağ bacağı hastanede kesildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü, 'taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
öğrenci ServisiKazaUyuşturucuIkiz Plaka
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