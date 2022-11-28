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Surlarda tehlikeli özçekim

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:57
Surlarda tehlikeli özçekim

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 10-12 metre yüksekliği ve 3-5 metre genişliğindeki surlarda onlarca kişinin çıkmak yasak olmasına rağmen özçekim yapması kameraya yansıdı.

Diyarbakır'da uzunluğu 5 bin 200 metre olan, yüksekliği 10-12 metre, genişliği de 3 ile 5 metre arasında değişen ve restorasyon çalışmaları süren UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi surlar, güneşli havada dışarı çıkanlar ve kent dışından gelenlerin uğrak mekanı oldu. Ziyaretçiler, çıkılması yasak ve tehlikeli olan surlara çıkıp özçekim yapmayı tercih edince surlar doldu. Zaman zaman düşme sonucu ölümlü ve yaralanmalı kazaların da yaşandığı surlara çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

İstanbul'dan Mardin ve Diyarbakır'ı görmek için geldiğini belirten Arzu Sağıroğlu, "Surların çok yüksek olması ve vatandaşların bilinçsizce buraya çıkmasıyla tehlikeye karşı çok açıklar. Çok kalabalık ve herkes çıkıyor. Hiçbir can güvenliği yok. Bence buna bir çözüm bulunmalı" diye konuştu. Arkadaşı Fatma Aktaşcan ise çok kalabalık ve korkutucu olduğunu söyledi.

'TEHLİKELİ OLMASINA RAĞMEN ÇIKTIK'

Surlara çıkan Ela Bayka, "Tehlikeli olmasına rağmen çıktık. Fotoğraf çektik. İnsanlar çıkıyordu biz de merakımızdan çıktık ve bence güzeldi. Korkmadan da insanlar gidebilir. Sadece biraz iniş zor. Düşme riski çok var" ifadelerini kullandı.

Mercan Aras da surlarda fotoğraf çekmenin popüler olduğunu belirterek, "Tehlikeli olmasına rağmen çıkarak fotoğraf çekip geldik. Bence güzeldi. Hala yukarıda fotoğraf çekenler var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Surlarda Tehlikeli özçekimDiyarbakır
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