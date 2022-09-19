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Suriyelilerin ülkelerine gönülle geri dönüşleri sürüyor

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:31
Suriyelilerin ülkelerine gönülle geri dönüşleri sürüyor

KİLİS - İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen sınır ötesi harekatlar ile güvenli hale getirilen bölgelere bugüne kadar 521 bin 39 kişi, gönüllü geri dönüş yaptı.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaşın ardından milyonlarca kişi, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Topraklarını terk eden Suriyeliler, en yakın noktada bulunan güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığındı. Türkiye, sınır hattında bulunan terör örgütlerine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile birçok bölgeyi güvenli hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden arındırdığı ve yeniden inşa çalışmalarına destek vererek yaşamı normalleştirdiği bölgelere, binlerce Suriyeli de dönüş yapmaya başladı. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, bulundukları illerdeki Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek, işlemleri yapılarak ülkelerine geçiş yapıyor.

GÜNDE 1000- 1500 KİŞİ GERİ DÖNÜYOR

Gönüllü geri dönüş projesi kapsamında, günde ortalama 1000- 1500 kişi, işlemlerini yaptırarak sınır kapılarından Suriye'ye geçiş yapıyor. Bu yılın ağustos sonunda 40 bin 465 kişi gönüllü geri dönüş yaptı. Fırat Kalkanı Harekatının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar ise toplam 521 bin 39 kişi gönüllü olarak ülkelerine gitti.

Sınır kapılarında gönüllü geri dönüşler sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkesine gönüllü olarak dönüş yapanlardan Yusuf Cafer, 2013 yılında iç savaş nedeniyle Türkiye'ye geçerek ailesi ile İstanbul’a yerleştiğini belirterek, "2013 yılında eşim ve çocuklarım ile Türkiye’ye geldim. Burada bulunduğumuz süre içerisinde bize kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Şimdi ülkeme geri dönüyor ve Afrin’de yaşayan annemin yanına gidiyorum. Bundan sonda Afrin’de yaşayacağım. Afrin'de zeytin bahçem var, onlarla ilgileneceğim. Türkiye’de kaldığım süre zarfında hiçbir zorluk görmedim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriyelilerülkeye Dönüş
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