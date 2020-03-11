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Suriyelilerin 2'nci kaçak tıp merkezine baskın: 7 gözaltı

ADANA'da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:11
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Suriyelilerin 2'nci kaçak tıp merkezine baskın: 7 gözaltı

İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç

Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyelilerin, ilçenin Mirzaçelebi Mahallesi'nde 3 katlı binada kaçak tıp merkezi işlettiğini tespit edip, 15 Şubat'ta kapattı. Soruşturmayı genişleten polisler, bölgede 2'nci bir merkez olduğunu saptadı. Sucuzade Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada da Suriyelilerin tedavi olduğunun belirleyen polis, adrese baskın düzenledi. Kaçak tıp merkezinde, 2 bin ilaç, jinekolojik masaları, ultrason cihazı, diş tedavisinde kullanılan üniteler ve çok sayıda sağlık ekipmanı ele geçirildi. Binada bulunan 1 Türk ile 6 Suriyeli gözaltına alınırken, cihazlara da el konuldu. Emniyete götürülen 3'ü kadın, 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSuriyeSuriyeliKaçakTIPMuayene
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