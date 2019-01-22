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Suriyeli savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı yapıldı.

Suriyeli savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı yapıldı.

22 Ocak 2019 Salı 13:44
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Suriyeli savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı

HATAY - İdlib kırsalındaki kamplarda ve köylerde yaşayan 500 aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda ve yakacak dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'deki iç savaşın yetim bıraktığı çocuklara ve annelerine yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kış mevsimi nedeniyle oluşan kötü hava koşulları, Suriye'deki yetim ailelerini olumsuz etkiledi. Bu nedenle ailelerin ısınma ve gıda ihtiyaçları oluştu. İdlib kenti kırsalında yaşayan yetim ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda kolisi ve yakacak yardımında bulunduk. Yapılan dağıtımlardan 500 aile faydalandı. Yetim ailelerine yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Savaş MağduruGıda Ve Yakacak Yardımı
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