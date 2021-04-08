Suriye’de teröristlerden havanlı saldırı: 2 şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytindalı Harekatı ile terörden arındırdığı Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuş Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu. Şehitler, zırlhı askeri ambulans ile alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde otopsileri yapılan Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi Bursa'ya şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın naaşı ise memleketi Kahramanmaraş'a gönderilmesi için Gaziantep Havalimanına gönderilecek. Hastaneye 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Gökay Muştu ile çok sayıda komutanın geldiği öğrenildi.

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Yoğun bombardımanın sürdüğü bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın (28) şehadet haberi Bursa'daki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker şehit oldu. Şehitlerden Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan baba ocağına ateş düşürdü. Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Gökhan Çakır'ın ailesine acı haberi İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberini alan Hasan Çakır ayakta durmakta zorlanırken, Saniye Çakır gözyaşlarına hakim olamadı.

Saniye ve Hasan Çakır çiftinin 4 çocuğunun bulunduğu, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın 2 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit babasının oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziyede bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın (30) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Ahmet Akdal'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan babası Feramuz Akdal ile annesi Remziye Akdal'a acı haberi Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın ederken, baba evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin eşi Ayşen Cansu Akdal ise şehadet haberini ailesinin evinde aldı.



ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Gökhan Çakır ve Ahmet Akdal için başsağlığı mesajları paylaşıldı.

ŞENTOP: 2 KAHRAMAN ASKERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit olan askerlere ilişkin Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hain terör örgütü PKK/YPG tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

OKTAY: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehitlere Allah'tan rahmet dileklerini ileterek, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KALIN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK/YPG tarafından şehit edilen iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

ALTUN: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Devletimiz, tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

ÇELİK: MEKANLARI CENNET OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörün başarılı olamayacağını vurgulayarak, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca Twitter hesaplarından açıklama yapan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.