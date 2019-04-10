Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hatay (DHA)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yapıldıktan sonra konvoy halinde yola çıktı.

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçede gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra Suriye hattına doğru yola çıktı. Askeri araçlar ve mühimmatların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.