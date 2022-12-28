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Su altında kalacak Yusufeli'nde köylerdeki 'villa tipi' evlere göç

28 Aralık 2022 Çarşamba 10:47
Su altında kalacak Yusufeli'nde köylerdeki 'villa tipi' evlere göç

 ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, 32,5 milyon metreküp ile 55 metreye ulaştı. İlk etapta su altında kalmaya başlayan köylerden tahliye edilenler, villa tipi 2 katlı evlerin inşa edildiği yeni köylere taşınıyor. İlçede toplam 520 evin inşa edildiği 7 köye taşınanlar, yeni yaşam alanlarını düzenliyor.

Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek. Baraj, Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.

SU SEVİYESİ 55 METREYE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, şu ana kadar 32,5 milyon metreküp su depolandı. 55 metreye ulaşan su seviyesi ile Irmakyanı köyündeki yol, köprü ve arazilerin ardından diğer yapılar da su altında kaldı.

Yusufeli Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla bölgedeki Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köyleri sular altında kalacak. Baraj inşaatı ile ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisinin sular altında kalacağı bölgede ilk etapta su altında kalmaya başlayan köylerden tahliye edilenler, villa tipi 2 katlı evlerin inşa edildiği yeni köylere taşınıyor. İlçede toplam 520 evin inşa edildiği 7 köye taşınanlar, yeni yaşam alanlarını düzenliyor.

‘YENİ EVLERİMİZ GAYET İYİ’

İşhan köyü sakinlerinden Havva Tipi, “Evlerimize taşındık. Aşağıda su altında kalacak olan köy evlerimiz soğuk oluyordu. Burada yeni yapılan evlerimiz gayet iyi. Su altında kalacak olan evlerimizde de güzel anılarımız vardı ama burada bizim için yapılan yerler gerçekten çok güzel. Memnunuz” diye konuştu.

Evlerin kullanışlı ve güzel olduğunu belirten Safinaz Yener, “Eylül ayında biz buraya taşındık. Evlerimiz çok güzel. Rahat, sıcak oluyor bu mevsimlerde de. Allah devletimizden razı olsun. Her defasında onlar için dua ediyoruz. Bize çok güzel evler yaptılar” dedi.

Faik Yener ise “Burada yeni yapılan yerlerimiz çok rahat. Sıcak da oluyor evlerimiz. Dağlara çıktık burada ama güzel yerler yapıldı bizim için. Eksiklerimiz var tabi ama eski yerlerimizden çok daha güzel” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöçYusufeliArtvin
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