Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Su altında kalacak Yusufeli'de, yeni ‘villa köy’lere göç

Artvin'de, baraj inşaatıyla birlikte merkez ile 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinde, 10 bin kişinin yeni yerleşim alanlarına büyük göçü sürüyor. 

30 Ekim 2022 Pazar 17:58
Su altında kalacak Yusufeli'de, yeni ‘villa köy’lere göç

ARTVİN (DHA)

Yeni yerleşim yerinde kamu binaları ve konutların ardından köy halkı da ‘villa köy’ benzetmesi yaptığı, dağ eteklerindeki yeni köylerinde yöresel mimariyle yapılan 2 katlı villa tipi evlerine taşınıyor.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi.

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda gövde inşaatı tamamlandı.

Baraj inşaatı ile ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

152 YILLIK TARİHİNDE 7'NCİ KEZ TAŞINACAK 

İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolgu ile 153 hektar alan elde edildi. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları da tamamlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YusufeliVilla Köy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyon'da 'Türk Texel' koyunu üretildi
Afyon'da 'Türk Texel' koyunu üretildi
3 katlı binanın çatı katında yangın
3 katlı binanın çatı katında yangın
Engelsiz Trabzon uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiye'de bir ilk
Engelsiz Trabzon uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiye'de bir ilk
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
İçişleri: Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı
İçişleri: Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı
Aranan 1270 kişi yakalandı
Aranan 1270 kişi yakalandı
Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi
Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi
İzmir'de 1200 kişilik AFAD tatbikatı başladı
İzmir'de 1200 kişilik AFAD tatbikatı başladı
Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول