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Spor salonuna fuhuş operasyonu

Ankara'da spor salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı 

Spor salonuna fuhuş operasyonu

Ankara'da spor salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı 

11 Mart 2019 Pazartesi 10:50
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Spor salonuna fuhuş operasyonu

ANKARA, (DHA)

Ankara'nın Çankaya ilçesinde spor salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Dikmen Caddesi Alexsander Dubçek Caddesi'ndeki spor salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı aldı. 

Soruşturma kapsamında bir polis memuruna 'müşteri' gibi davranarak geldiği mekanda, fuhuş için pazarlık teklifinde bulunuldu. 

Bu sırada binanın etrafını saran diğer ekipler, içerideki polis memurunun mesajıyla ilk olarak olası bir baskına karşı 'erkete' olarak gözcülük yapan 3 kişiyi yakaladı. Daha sonra spor salonuna düzenlenen baskında, içeride müşteri olarak bulunan iki kişi ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3 kişi ile iş yeri yetkilisi olduğunu iddia eden bir şahıs adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor SalonuFuhuş OperasyonuAnkara Fuhuş
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