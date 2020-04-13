Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Soylu'ya destek için sokağa çıktılar
Soylu'ya destek için sokağa çıktılar
Yasak kalkınca sokaklar doldu
Yasak kalkınca sokaklar doldu
Yasağının kalkmasının ardından İstanbul
Yasağının kalkmasının ardından İstanbul
BDDK'dan swap hamlesi
BDDK'dan swap hamlesi
İngiltere'de son 24 saatte 737 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte 737...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Soylu'ya destek için sokağa çıktılar

ANKARA'da bazı vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 08:18
0 Okunma
Soylu'ya destek için sokağa çıktılar

ANKARA

Çankaya Caddesi'nde üzerindeki İçişleri Bakanlığı Resmi Konutu önünde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bir grup vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla toplandı. Burada İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sloganlar atarak Bakan Soylu'ya destek verdiler. Vatandaşlar bir süre sonra daha sonra dağıldı.

İSTANBUL

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermek için ellerinde Türk bayrakları ile araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Bir sürücü, "Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Kahramanmaraş'ta saatler 00.00'ı gösterdiğinde apartmanların balkonlarından alkış sesleri yükseldi, ışıklar kapatılıp açıldı. Dakikalar sonra ise 2 gün boyunca boş olan caddelerde araçlar görülmeye başladı. Polisler araçları durdurup sokağa çıkma yasağının sona erdiğini ancak, koronavirüs tedbirlerinin devam etiği uyarısında bulundu.

'SOYLU İSTİFA EDERSE TERÖRE YOL AÇILIR'

Denetimler sırasında klakson çalarak gelen kadın sürücüyü durduran polis 'Neyi kutluyoruz?' diye sordu. Sürücü, "Vallahi Soylu'ya destek veriyorum, niye yalan söyleyeyim. Onun görevden gitmesini istemiyorum. Bir tur atıp döneceğim" dedi.

Bir başka sürücü de Süleyman Soylu'ya destek için sokağa çıktığını belirterek, "Süleyman Soylu istifa etmesin diye çıktım. Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi.

Arka koltuktaki kadın da gazetecilere seslenerek "Yaz ağabey, Süleyman Soylu istifa etmesin. Süleyman Soylu istifa ederse teröre yol açılır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluİstifaIçişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir
İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir
Koronavirüsten can kaybı bin 198'e yükseldi
Koronavirüsten can kaybı bin 198'e yükseldi
Bu geceden itibaren başlıyor
Bu geceden itibaren başlıyor
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı
Yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişiye işlem yapıldı
Yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişiye işlem yapıldı
MSB: İngiltere'ye 2'nci grup sağlık malzemeleri gönderildi
MSB: İngiltere'ye 2'nci grup sağlık malzemeleri gönderildi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de depremler
Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de depremler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı