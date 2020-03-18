Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Soylu ve Gül’den açıklama
Soylu ve Gül’den açıklama
İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü
İş adamına evinin önünde silahlı...
Espiye kaymakamı hayatını kaybetti
Espiye kaymakamı hayatını kaybetti
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük...
Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması
Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Soylu ve Gül’den açıklama

AVRUPA’dan gelen Türk vatandaşlarının yurtlara götürülmesi sırasında yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

18 Mart 2020 Çarşamba 09:02
0 Okunma
Soylu ve Gül’den açıklama

BU İHMAL KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" dedi.

Olayla ilgili olarak ihmalin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Soylu, "Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

ADALET BAKANI GÜL, "HUKUKİ GEREKEN YAPILACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise,"Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluAbdulhamit GülKıbrısKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunç Soyer, esnaftan 3 ay kira alınmayacağını duyurdu
Tunç Soyer, esnaftan 3 ay kira alınmayacağını duyurdu
KOCA: BUGÜN İLK HASTAMIZI KAYBETTİK
KOCA: BUGÜN İLK HASTAMIZI KAYBETTİK
Dörtlü Zirve sona erdi!
Dörtlü Zirve sona erdi!
Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru
Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru
RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması
Asılsız ‘Koronavirüs’ten ölüm’ haberi yapan kişi hakkında adli işlem yapıldı
Asılsız ‘Koronavirüs’ten ölüm’ haberi yapan kişi hakkında adli işlem yapıldı
Ankara'da toplu taşımada 'koronavirüs' etkisi
Ankara'da toplu taşımada 'koronavirüs' etkisi
Cilvegözü Gümrük Kapısı, sivil geçişlere kapatıldı
Cilvegözü Gümrük Kapısı, sivil geçişlere kapatıldı
Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir
Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı