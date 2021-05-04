Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1424
ALTIN
479.108
DOLAR
8.3253
STERLİN
11.5340
EURO
10.0135
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 
Mahkemeden satılık 35489 m²...
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel Kiraya Veriliyor
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta kullanıma hazır

Muğla'da, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak 2 yangın söndürme helikopteri, Marmaris ve Milas'a konuşlandırıldı.

04 Mayıs 2021 Salı 14:06
5 Okunma
Söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta kullanıma hazır

MUĞLA - Orman yangınları açısından 1'inci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da, havaların ısınmasıyla orman yangını riski de arttı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin 2'si, kullanıma hazır olarak bölgeye getirildi. Yangın söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta konuşlu olarak kullanılacak.

Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlandırılan, Rus yapımı MI-8 tipi helikopterin mürettebatı; 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor. Milas Denizcik Depo'da konuşlu, Rus yapımı Kamov Ka-32 tipi helikopterin mürettebatı da 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve 1 personelden oluşuyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, havaların ısınmasıyla bölgede orman yangını riskinin arttığına dikkat çekerek, "Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılan anlaşma kapsamında orman yangınlarıyla mücadelede hava gücümüzü oluşturan helikopterlerden 2'si, bölgemize gelerek 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı. Belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki günlerde 3 helikopter daha bölgemize gelerek Fethiye, Yatağan ve Nazilli'de konuşlu olarak göreve başlayacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman YangınlarıSöndürem HelikopterleriMarmarisMilas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da sektör temsilcilerinden 'semt pazarları açılsın' talebi
Antalya'da sektör temsilcilerinden 'semt pazarları açılsın' talebi
Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Bakan Akar: Objektif olmalarını bekliyorum
Bakan Akar: Objektif olmalarını bekliyorum
Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi 
Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi 
Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli sürücülere 1 saatlik zaman tasarrufu sağladı
Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli sürücülere 1 saatlik zaman tasarrufu sağladı
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Güzelliği ile etkileyen gelinciklerden şerbet yapacaklar
Güzelliği ile etkileyen gelinciklerden şerbet yapacaklar
Vaka artışının en fazla olduğu Zonguldak'ta, sıkı denetim
Vaka artışının en fazla olduğu Zonguldak'ta, sıkı denetim

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma