Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1193
ALTIN
484.321
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2444
EURO
9.2279
Dönmez: 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı
Son Dakika
Dönmez: 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı
Ege Denizi'nde deprem
Son Dakika
Ege Denizi'nde deprem
'65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
Son Dakika
'65 ilacı daha geri ödeme...
Ermeni askerlerinin komuta merkezi ele geçirildi
Son Dakika
Ermeni askerlerinin komuta merkezi ele...
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu
Son Dakika
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçiyor

TÜRKİYE'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişine başladı. ‘Kanuni’, dün Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak, demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Boğaz geçişi için planlama yapılmıştı.

18 Ekim 2020 Pazar 12:14
4 Okunma
Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçiyor

Ege Denizi'nden saat 08.00'de giriş yapan sondaj gemisi 'Kanuni'nin geçişi için Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 'Kanuni', Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-9' römorkörü tarafından çekildi. Sondaj gemisine 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-6', 'Kurtarma-10' ve 'Türkeli' römorkörleri, Kıyı Emniyeti 6 Hızlı Tahlisiye Botu ve Sahil Güvenlik Botları ile eşlik edildi. Römorkörlerle su sıkılırken, sahilde toplanan çok sayıda kişi de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, 'Kanuni'yi selamladı.  

Güney Kore'de 2012 yılında 'Sertao' ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020'ye kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye 15 Mart 2020’de getirilen, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisinin, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesi bulunuyor. 'Kanuni', '6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi' olarak da biliniyor. Dış gövdesi 'Fatih' ve 'Yavuz' gibi kırmızı beyaza boyanıp, Türk bayrağı konulan sondaj gemisinin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkisindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi ‘Kanuni’, 10 Ekim'de Taşucu Limanı’ndan demir alarak, İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’na gitmek üzere yola çıktı. 227,81 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 114 metre yüksekliğindeki ultra deniz sondaj gemisi ‘Kanuni’, dün Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak, demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Boğaz geçişi için planlama yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanuniSondajGemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dönmez: 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı
Dönmez: 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
'65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
'65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi
MSB'den 'Can Azerbaycan' klibi
Pakdemirli: 243 milyon lira hibe sağlanacak
Pakdemirli: 243 milyon lira hibe sağlanacak
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi
Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak
Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma