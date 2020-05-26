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Son 13 Ramazan Bayramı’nda en düşük kaza ve can kaybı yaşandı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bu durum trafik kazalarında da kendisini gösterdi. Yurt genelinde, son 13 Ramazan Bayramı’nda en düşük kaza ve can kaybının gerçekleştiği dönem yaşandı.

26 Mayıs 2020 Salı 17:17
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Son 13 Ramazan Bayramı’nda en düşük kaza ve can kaybı yaşandı

BURSA -  Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında, Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı devam etti. Yurdun dört bir yanında yollar boş kalırken, trafik de önemli ölçüde azaldı. Ramazan Bayramı’nın kutlandığı dönemlerde ise trafik kazaları sıklıkla görülürken, sokağa çıkış yasağının etkisiyle bu dönem geçmiş yıllara kıyasla kazalarda önemli bir azalma gözlemlendi, ayrıca hayatını trafik kazası sebebiyle kaybedenlerde düşüşe rastlandı.

Emniyet kaynaklarına göre, geçen yıl yurt genelinde meydana gelen kazalarda 83 kişi yaşamını yitirirken, 868 kişi yaralanmıştı. Ramazan Bayramı nedeniyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağı döneminde ise yurt genelindeki kazalarda 33 kişi hayatını kaybetti, 100’e yakın kişi yaralandı. Bursa’da da Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresi boyunca merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 10 kaza meydana gelirken; bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sokağa çıkış yasağına karşın Ramazan Bayramı’nda trafik ekipleri denetimlerini sürdürdü. Günlük ortalama polis ve jandarma olmak üzere toplam 18 bin 564 trafik personeli görev alırken, bayram tatili boyunca toplam 59 bin 52 trafik ekibi/timi ile polis ve jandarmadan oluşan 111 bin 384 personel görevli bulundu. 16 ilde helikopter ve 76 ilde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. 78 ilde 767 (polis 420/ jandarma 347) adet maket trafik aracı, tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle görünürlüğü sağlanmış şekilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Ayrıca yollarda seyahat izni verilen vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Son 13 yıllık süreçte Ramazan Bayramı tatil dönemleri süresinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı şöyle sıralandı;

2008 – 127 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı.

2009 – 69 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 254 kişi yaralandı.

2010 – 83 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 415 kişi yaralandı.

2011 – 116 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 498 kişi yaralandı.

2012 – 34 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 824 kişi yaralandı.

2013 – 57 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 179 kişi yaralandı.

2014 – 63 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 163 kişi yaralandı.

2015 – 77 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 353 kişi yaralandı.

2016 – 129 kişi hayatını kaybetti, 471 kişi yaralandı.

2017 – 69 kişi hayatını kaybetti, 407 kişi yaralandı.

2018 – 58 kişi hayatını kaybetti, 392 kişi yaralandı.

2019 – 83 kişi hayatını kaybetti, 868 kişi yaralandı.

2020 - 33 kişi hayatını kaybetti, 100’e yakın kişi yaralandı

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs PandemisiRamazan BayramıEn Düşük KazaCan Kaybı
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