Sivas’ta 3+1 daire satılacak

Sivas İl, Merkez İlçe, 2992 Ada, 6 Parsel, Altuntabak Mahalle, 1. kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, T.C. Sivas İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, brüt 120 m2, net 102 m2 daire, 260.000 TL. kıymeti ile 8 Şubat 2022 günü saat 10.15-10.20 arasında Gültepe Mahallesi, Sivas Adliyesi Sivas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - Sivas- Merkez adresinde satışa sunulacak.
İlan ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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