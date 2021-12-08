Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,987.50
ALTIN
788.33
DOLAR
13.70
STERLİN
18.10
EURO
15.47
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Sivas'ta kuvvetli rüzgarda caminin minaresi yıkıldı

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:20
2 Okunma
Sivas'ta kuvvetli rüzgarda caminin minaresi yıkıldı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle dün gece ilçe merkezinde Hürriyet Mahallesi üzerinde bulunan Hatipler Camisi'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Caminin çatı ve duvarlarında da hasarlar oluştu. Olay sırasında cami etrafında kimse bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. İlçede bulunan bazı seralarda da hasar oluştu. 

İlçe sakinlerinden Yunus Tunca "Camimizin minaresi aşırı rüzgar nedeniyle yıkıldı. Herhangi bir can kaybı yoktur. Ben de sabah çarşıya giderken fark ettik" dedi. Mümin Erdem Güvenç ise, "Minare dün akşam saatlerinde yıkıldı. Otururken bir anda ses geldi. Aynı deprem gibiydi. Saat 12 civarında yıkıldı. Çok rüzgar vardı. Minare cami üstüne ve bahçesine yıkıldı. Hasar büyük" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasKuvvetli Rüzgar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da yağmur ve fırtınada, yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü
Antalya'da yağmur ve fırtınada, yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü
Ali Erbaş'tan 'stokçuluk' açıklaması
Ali Erbaş'tan 'stokçuluk' açıklaması
Çıldır Gölü buz tuttu
Çıldır Gölü buz tuttu
Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti; örümcek ağı buz tuttu
Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti; örümcek ağı buz tuttu
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi
Doç. Dr. Selçuk: Van Gölü'nün kuzeydoğusuna doğru deprem göçü var
Doç. Dr. Selçuk: Van Gölü'nün kuzeydoğusuna doğru deprem göçü var
Ağrı buz kesti; depolar dondu, ağaç ve çatılarda sarkıtlar oluştu
Ağrı buz kesti; depolar dondu, ağaç ve çatılarda sarkıtlar oluştu
Gaziantep Havalimanı’ndaki ticari alanlarlar kiralanacak
Gaziantep Havalimanı’ndaki ticari alanlarlar kiralanacak
"Bizim, her anlamda ve herkes için erişilebilir ulaşıma 84 milyon biletimiz var"
"Bizim, her anlamda ve herkes için erişilebilir ulaşıma 84 milyon biletimiz var"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma