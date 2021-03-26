Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1369
ALTIN
445.665
DOLAR
8.0199
STERLİN
10.9944
EURO
9.4493
İş yerleri ihaleyle kiraya verilecek
İş yerleri ihaleyle kiraya...
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler Sitesi yaptırılacak
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler...
Rekabet Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alacak
Rekabet Kurumu 30 Uzman...
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Sırtımdaki Kütüphane' köy köy dolaşıyor

Şırnak'ta, bir grup gönüllü tarafından oluşturulan 'Sırtımdaki Kütüphane' projesiyle 8 bin 400 çocuğa, kitap hediye edildi. Proje gönüllüleri, köy çocuklarının yeteneğine göre, robotik kodlama kursları ve konser de düzenliyor.

26 Mart 2021 Cuma 14:29
3 Okunma
'Sırtımdaki Kütüphane' köy köy dolaşıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta 2 yıl önce bir araya gelen bir grup gönüllü, 'Sırtımdaki Kütüphane' isimli proje başlattı. Gönüllüler, proje kapsamında köylerde yaşayan 8 bin 400 öğrenciye ulaştı. Köydeki çocuklara kitaplar hediye eden gönüllüler, yeteneklerine göre, okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla robotik kodlama eğitiminin yanı sıra enstrümanlarla da konser düzenledi. Şırnak'taki 6 gönüllü gencin bir köy ziyaretiyle başlayan proje, hayırseverlerin de desteğiyle genişletildi. Bugün 8 ilde, 100’den fazla gönüllü ile devam eden projede üniversite öğrencileri, müzisyenler, bilişim öğretmenleri ve birçok farklı meslek alanından kişiler yer alıyor. Projeyle boş zamanlarında kırsala giden gönüllüler ve hayırseverlerin bağışıyla 2 köyde de kütüphane kuruldu.

'PROJE GİTTİKÇE BÜYÜYOR'

Pandemi ve uzaktan eğitim nedeniyle uzun zamandır öğrencilerden uzak kalan gönüllüler, Şırnak’taki vaka sayısı düşüşünden sonra tekrar köylerin yolunu tuttu. Proje kapsamında Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyünü ziyaret eden gönüllüler, öğrencilere kitap hediye edip, okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğinden sonra ise öğrencilere mini konser verildi.

Proje koordinatörü Mehmet Bilir, bağışçıların desteğiyle projenin geliştiğini ve hedeflerinin 2021 yılı içinde 10 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi. Bilir, "'Sırtımdaki Kütüphane' projesi kapsamında, bugün Şırnak’ın Güneyçam köyüne geldik. Çocuklarımızla buluştuk. 2 bin 200 kitabımız geldi. Bağışçılarımızın göndermiş olduğu kitapları, öğrencilerimize ulaştırmış olduk. Beraber 1 saatliğine de olsa kitap okumanın tadına vardık. Projemiz gittikçe büyüyor. Artık 8 ildeyiz. 'Sırtımdaki Kütüphane' gönüllüleri, Türkiye’nin her yerinde. Tüm destekçilerimize kitap bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Gülbahar Tunç ise "Kitap okumayı çok seviyoruz. Çok mutlu olduk. Bize kitap hediye ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. İnşallah her zaman gelirler ve beraber kitap etkinliği yaparız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sırtımdaki KütüphaneKöy Köy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB Sonuç Bildirgesi' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB Sonuç Bildirgesi' açıklaması
Can eriğin fiyatı yarıdan fazla düştü, aşeren hamileler için 12'si 30 lira
Can eriğin fiyatı yarıdan fazla düştü, aşeren hamileler için 12'si 30 lira
Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi
Motosikletli kuryeler, uyuşturucu ticaretine adlarının karışmasına tepki gösterdi
Balon balığı kuyrukları, 2021'de de alınacak
Balon balığı kuyrukları, 2021'de de alınacak
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
"Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin"
"Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin"
Kızılay’dan Bangladeş’te kamp alanında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli
Kızılay’dan Bangladeş’te kamp alanında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli
Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı
Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı
Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma