Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek
NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter...
Bağışıklık güçlendirici 'kuzugöbeği mantarı' hasadı başladı
Bağışıklık güçlendirici 'kuzugöbeği mantarı' hasadı...
Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin heyecanını kaybettirdi
Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin...
Koronavirüs endişesi kalp krizinde bile acil başvurusunu erteletiyor
Koronavirüs endişesi kalp krizinde bile...
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şırnak'ta PKK’lı teröristlerden EYP'li tuzak: 1 işçi şehit

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce Körseli bölgesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu işçi Yasin Sağır (28), şehit oldu.

14 Nisan 2020 Salı 16:12
0 Okunma
Şırnak'ta PKK’lı teröristlerden EYP'li tuzak: 1 işçi şehit

ŞIRNAK - Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Körseli köyü kırsalında yapımı devam Şure Tepe güvenlik kulesinin inşaatında çalışan Yasin Sağır, sabah saatlerinde yaya olarak işe giderken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Sağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin Sağır, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Şırnak Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

​"İlimiz Silopi İlçesine bağlı Kösreli Köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında PKK terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) 14.04.2020 günü saat 08.25 sıralarında infilak etmesi sonucu 1992 Diyarbakır doğumlu Yasin Sağır isimli sivil işçi vatandaşımız şehit olmuştur. Güvenlik güçlerimiz tarafından saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Menfur saldırıda şehit olan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Terörle mücadele kararlıkla devam etmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKlı TeröristlerŞırnak1 Işçi şehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli: Koronavirüsün atık sulardaki varlığı araştırılacak
Bakan Pakdemirli: Koronavirüsün atık sulardaki varlığı araştırılacak
Bakan Selçuk: 64 milyon TL ödenek gönderdik
Bakan Selçuk: 64 milyon TL ödenek gönderdik
HAYDAR BAŞ, HAYATINI KAYBETTİ
HAYDAR BAŞ, HAYATINI KAYBETTİ
Sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta sonu da devam edecek
Sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta sonu da devam edecek
Koronavirüste can kaybı bin 296'ya yükseldi
Koronavirüste can kaybı bin 296'ya yükseldi
4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz
4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz
Haydar Baş koronavirüs yakalandı
Haydar Baş koronavirüs yakalandı
Soylu'ya destek için sokağa çıktılar
Soylu'ya destek için sokağa çıktılar
İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir
İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı