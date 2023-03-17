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Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

17 Mart 2023 Cuma 13:50
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kurt Dağı, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 17-31 Mart tarihlerinde 15 günlüğüne "geçici güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, bu alanların koordinatlarının valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şırnaközel Güvenlik Bölgesi
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