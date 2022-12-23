Sinop açıklarında yanan gemi Ordu'ya getirildi

ORDU - Sinop açıklarında yangın çıkan Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2 kurtarma römorkörüyle Ordu'nun Ünye Limanı'na çekildi. Yangına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından gemi onarıma alınacak.



Bozburun açıklarında, Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alıp Trabzon Limanı'na gelen Panama bayraklı 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisiyle Sahil Güvenlik ekipleri yangına müdahale etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yangın, römorkörlerle kontrol altına alınıp söndürüldü.



KAPTAN ARANIYOR



Yaralanan 10 mürettebattan 6'sı, Sinop Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sonrası taburcu edildi. Durumu ağır olan 4 mürettebat, çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip Gerze açıklarına ulaşan gemide, alevlerden kurtulmak için denize atlayıp kaybolan kaptan Mısırlı Hüsam Sabit'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç polislerinin havadan ve denizden sürdürdüğü aramalarda, kaptana dair ize henüz ulaşılamadı.



LİMANA ÇEKİLDİ



Yangında hasar tespitine yönelik incelemelerin tamamlanmasıyla kuru yük gemisi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ordu'nun Ünye Limanı açıklarına getirilen gemi için, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan değerlendirme sonrasında tedbir amaçlı Ünye Limanı boşaltıldı. Ardından Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 kurtarma römorkörüyle gemi limana çekildi. Yangınla ilgili soruşturmanın tamamlanmasıyla geminin burada bakım ve onarıma alınacağı bildirildi.