Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.431,08
ALTIN
1.080,22
DOLAR
18,69
STERLİN
22,57
EURO
19,84
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sinop açıklarında yanan gemi Ordu'ya getirildi

23 Aralık 2022 Cuma 15:44
Sinop açıklarında yanan gemi Ordu'ya getirildi

ORDUSinop açıklarında yangın çıkan Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2 kurtarma römorkörüyle Ordu'nun Ünye Limanı'na çekildi. Yangına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından gemi onarıma alınacak.

Bozburun açıklarında, Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alıp Trabzon Limanı'na gelen Panama bayraklı 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisiyle Sahil Güvenlik ekipleri yangına müdahale etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yangın, römorkörlerle kontrol altına alınıp söndürüldü.

KAPTAN ARANIYOR

Yaralanan 10 mürettebattan 6'sı, Sinop Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sonrası taburcu edildi. Durumu ağır olan 4 mürettebat, çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip Gerze açıklarına ulaşan gemide, alevlerden kurtulmak için denize atlayıp kaybolan kaptan Mısırlı Hüsam Sabit'i arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç polislerinin havadan ve denizden sürdürdüğü aramalarda, kaptana dair ize henüz ulaşılamadı.

LİMANA ÇEKİLDİ

Yangında hasar tespitine yönelik incelemelerin tamamlanmasıyla kuru yük gemisi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ordu'nun Ünye Limanı açıklarına getirilen gemi için, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan değerlendirme sonrasında tedbir amaçlı Ünye Limanı boşaltıldı. Ardından Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 kurtarma römorkörüyle gemi limana çekildi. Yangınla ilgili soruşturmanın tamamlanmasıyla geminin burada bakım ve onarıma alınacağı bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SinopYanan GemiOrdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı
Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı
Hayvanseverlerden 'Konya'daki barınak ziyarete açılsın' talebi
Hayvanseverlerden 'Konya'daki barınak ziyarete açılsın' talebi
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı
Araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurguna 20 gözaltı
Araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurguna 20 gözaltı
Ali Erbaş: Amacımız gençlerin değerlerine bağlı yetişmesi
Ali Erbaş: Amacımız gençlerin değerlerine bağlı yetişmesi
Edirne'de Karma OSB projesine Danıştay'dan 'iptal' kararı
Edirne'de Karma OSB projesine Danıştay'dan 'iptal' kararı
Bitlis Çayı Viyadüğü törenle trafiğe açıldı
Bitlis Çayı Viyadüğü törenle trafiğe açıldı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan unsurlarınca geri itilen 43 göçmen kurtarıldı; 1’i hamile, 2 kadının cesedine ulaşıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 43 göçmen kurtarıldı; 1’i hamile, 2 kadının cesedine ulaşıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول