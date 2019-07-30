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Sınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istedi

Artvin'de, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi İ.K. (39), ormanlık alandan Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yuvarlandığı uçurumun kenarında mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen şüpheli, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Sınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istedi

Artvin'de, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi İ.K. (39), ormanlık alandan Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yuvarlandığı uçurumun kenarında mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen şüpheli, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:28
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Sınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istedi

ARTVİN - Olay, Kemalpaşa ilçesi Kaya köyünde önceki gece meydana geldi. Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi İ.K., yasa dışı yollardan Gürcistan’a kaçmak istedi. Gece yarısı ormanın içerisinden sınırı geçmeye çalışan İ.K., dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Burada mahsur kalan İ.K. geceyi ormanda geçirdi. Bulunduğu yerden çıkamayacağını anlayan şüpheli, cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden yeri tespit edilen İ.K., jandarma ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Gözaltına alınan İ.K. tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SınırKaçakArtvin
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