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Sincan Cezaevi'ne atıkların gübreye dönüştürüldüğü proje ödül getirdi

26 Haziran 2021 Cumartesi 14:26
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Sincan Cezaevi'ne atıkların gübreye dönüştürüldüğü proje ödül getirdi

ANKARA - Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, atıkların organik gübre haline dönüştürüldüğü 'Sıfır Atık Projesi' ile 'En Çevreci Kamu Kurumu' ödülünü aldı. 

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmaları amacıyla yaşamsal alanların korunması ve daha temiz çevre için yürütülen projeye ödül verildi. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla kurulan atölyelerle Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ‘En Çevreci Kamu Kurumu’ ödülü aldı. Değerlendirmelerde Ankara’da hizmet veren tüm kurumlar incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2019 Haziran'da kompost üretim atölyesi ve ambalaj atığı toplama- ayırma geri dönüşüm atölyesi kuruldu. Atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla kurulan kompost üretim tesisi, 165 metrekaresi kapalı, 500 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam 665 metrekare alanda aylık 800 kilo organik gübre kapasitesi ile çalışıyor. Kompost üretim tesisinde yemekhane atıkları, park-bahçe, ofislerde ve koğuşlarda oluşan atıklar, kompost makinesine atılarak organik kompost gübre haline dönüştürülüyor. Oluşan organik kompost bir yandan ceza infaz kurumlarındaki üretim alanları ile park ve bahçelerde kullanırken, bir yandan da satışı yapılıyor. 

HÜKÜMLÜLER TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

Ambalaj atığı toplama ve ayırma atölyesinde ise ceza infaz kurumu kampüsünde bulunan 13 ceza infaz kurumunda, jandarma binalarında, kampüs devlet hastanesinde ve lojmanlarında oluşan ambalaj atıkları, toplanıp gerekli işlemlerden geçirildikten sonra geri kazanım sağlanarak çevrenin korunması sağlanıyor. Kurulduğu günden bu yana 80 hükümlünün çalıştığı tesiste karton, kağıt, naylon, poşet, pet şişe gibi malzemelerin toplanması ve işlenmesiyle ayda yaklaşık 20 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılıyor. Atölyelerdeki çalışmalarla bir yandan doğa ve çevrenin korunması sağlanırken bir yandan da hükümlülerin sosyalleşmesi, çevre bilinçlerinin oluşması, topluma kazandırılması amaçlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sincan CezaeviGübre
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