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Simge Barankoğlu gözaltına alındı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (22), iki yıl önce karıştığı kavga nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Barankoğlu, serbest kaldı.

Simge Barankoğlu gözaltına alındı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (22), iki yıl önce karıştığı kavga nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Barankoğlu, serbest kaldı.

04 Ocak 2019 Cuma 13:23
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Simge Barankoğlu gözaltına alındı

İZMİR - Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, dün akşam saatlerinde Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Barankoğlu, buradaki işlemlerinin ardından Ödemiş Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren Barankoğlu, daha sonra serbest bırakıldı. Konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Barankoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan iki yıl önce meydana gelen bir kavgaya karışmıştım, bu yüzden hakkımda dava açılmıştı. Daha sonra karşı tarafla oturup uzlaştık ve dava kapanmıştı. İki yıl önce, olan bir kavgaydı. İki yıl sonra neden bir daha yeniden tekrar dava açıldı, anlamış değilim. Bugün notere gittim, orada bir işim vardı. Bir süre sonra polis geldi. İfadem olduğunu söyleyerek beni polis merkezine götürdüler. Daha sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına gittik. Savcılıkta ifademi verdim serbest bırakıldım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya FenomeniSimge BarankoğluGözaltı
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