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Simav'a şehit acısı düştü

TUNCELİ'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine ulaştı.

Simav'a şehit acısı düştü

TUNCELİ'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine ulaştı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:36
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Simav'a şehit acısı düştü

Şehit Üçkan'ın, operasyondan önce ailesini arayıp, helallik istediği öğrenildi.

Tunceli'de dün saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın acı haberi, bu sabah  sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından Simav'a bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine verildi.

Şehit haberini alan çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28), gözyaşı döktü. Şehit ailesinin tek katlı evine, Türk bayrağı asıldı.

İki kardeşin küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi.

2,5 ay önce izne geldiği öğrenilen Emre Üçkan'ın ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin kendilerini dün telefonla aradığını anlatarak, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞehitTunceliKütahyaSimav
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