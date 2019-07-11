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Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki otomobilin Malabadi Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki otomobilin Malabadi Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:28
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Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DİYARBAKIR  (DHA) - Kaza, akşam saatlerinde Silvan karayolunda bulunan Malabadi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 21 GM 728 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 02 BH 220 plakalı otomobil kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 21 GM 728 plakalı araçta olan ve piknikten döndükleri öğrenilen din görevlisi Hüseyin Ekdi olay yerinde hayatını kaybederken, Şemsettin Altın, Ahmet Başar, Selahattin Demir ile Mustafa Güzel ve oğlu Ömer Güzel yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ise ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilvanTrafik Kazası
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