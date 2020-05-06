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Şile'de karaya oturan gemide 17 ay sonra gelişme

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle 17 ay önce karaya oturan Komor adaları bandralı Natalia adlı kargo gemisinin parçaları bir geri dönüşüm firması ekipleri tarafından parçalanarak karaya getiriliyor.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:34
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Şile'de karaya oturan gemide 17 ay sonra gelişme

İSTANBUL - Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kargo gemisi saat 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı. O tarihten sonra kaderine terk edilen kargo gemisi bir geri dönüşüm firması tarafından satın alındı. 17 ayın ardından Karaburun mevkiindeki gemi ekipler tarafından iş makinelerinin yardımıyla parçalarına ayrılıyor. Karaya getirilen geminin parçaları kamyonlara yüklenerek demir fabrikasına gönderiliyor. Yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması beklenen çalışma esnasında ekiplerin gemiye rahat ulaşabilmesi için yol çalışması yapıldığı da görülüyor. 


"GEMİNİN BOŞ AĞIRLIĞI 3 BİN 200 TON" 

Firma yetkilisi Hacı Abaklı, "Çalışmalarımızın iki ay içinde tamamlanması bekleniyor. Arkadaşlarımız kesimleri yapıyor. Yapıldıktan sonra kendi kamyonlarımıza yükleyip demir fabrikasına göndereceğiz. Sonunda geri dönüşüme kazandırmış olacağız. Geminin boş ağırlığı 3 bin 200 ton" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şile SahilköyKaraya Oturan Gemi
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