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Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı

Siirt'te, uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahaleye giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralanırken, saldırgan ölü ele geçirildi.

Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı

Siirt'te, uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahaleye giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralanırken, saldırgan ölü ele geçirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:13
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Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı

SİİRT - Olay, dün gece yarısı kent merkezinde yaşandı. Algül Mahallesi'ndeki Molla Halil Medresesi önünde uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mahalle sakinleri kavgayı polise ihbar etti. Hemen verilen adrese gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada kavga eden gruptan polise ateş açıldı. Polisler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Polisi yaralayan tabancayı ateşleyen saldırgan ise ölü ele geçirildi.

Yaralı polis memuru kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için arama başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SiirtUyuşturucu TacirleriPolisSaldırı
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