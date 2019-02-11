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Siirt'te operasyon: 13 gözaltı

Siirt'te PKK'ya şafak operasyonu: 13 gözaltı

Siirt'te operasyon: 13 gözaltı

Siirt'te PKK'ya şafak operasyonu: 13 gözaltı

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:15
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Siirt'te operasyon: 13 gözaltı

Siirt (DHA)

Siirt'in Kurtalan ilçesinde güvenlik güçlerinin, şafak vaktinde 11 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Jandarma ekipleri, 11 adreste düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 13 örgütsel fotoğraf, 2 harici bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 88 CD, 9 av tüfeği, 166 av tüfeği fişeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, aydınlatma tabancası ele geçirilmiştir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Siirt PkkPkk Operasyon
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