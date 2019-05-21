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Şeytan Deresi'nde binlerce balık öldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Şeytan Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı. Balık ölümleri nedeniyle dereden alınan numuneler incelenmeye gönderilirken, vatandaşlar dere suyunu kullanmamaları ve ölü balıkları toplamamaları konusunda uyarıldı.

Şeytan Deresi'nde binlerce balık öldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Şeytan Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı. Balık ölümleri nedeniyle dereden alınan numuneler incelenmeye gönderilirken, vatandaşlar dere suyunu kullanmamaları ve ölü balıkları toplamamaları konusunda uyarıldı.

21 Mayıs 2019 Salı 16:02
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Şeytan Deresi'nde binlerce balık öldü

KIRKLARELİ - Babaeski'nin Atatürk ile Gazi Kemal Mahallesi sınırları içinden geçen Şeytan Deresi'nde binlerce balık ölüsü gören vatandaşlar, durumu Kaymakam Hakan Özarslan'ı bildirdi. Özarslan'ın talimatı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şeytan Deresi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ekipler, su ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alarak, soruşturma başlattı. Kaymakam Özarslan, konuyu Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ilettiklerin ve gerekli çalışmanın başlatıldığını söyledi. Özarslan, balık ölümlerine atıkların neden olması halinde bu firmaların tespit edilerek, gerekli yasal işlemi yapacaklarını kaydetti. Atatürk Mahallesi muhtarı Sevda Uslu, Gazi Kemal Mahallesi muhtarı Nasıf Alyanak ile Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Hülya Güder de Şeytan Deresi'ne giderek incelemelerde bulundu. Muhtarlar, geçen yıl da derede aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, olayın geniş kapsamlı araştırılmasını istedi. Diğer yandan bölge halkı belediyeden yapılan anonsla suyu kullanmama konusunda uyarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şeytan DeresiBalık ölümüKırklareli
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