Seyhan Nehri, plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü

ADANA (DHA)

Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin sınırlarını belirleyen Seyhan Nehri'ne atılan plastik, metal ve cam çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor. Nehrin Yüreğir'in Köprülü Mahallesi’nden geçen bölümündeki çöp yığınları, görüntü kirliliği oluştururken, ağır koku da yayıyor. Bölge halkı, kirlilik ve kötü kokuya tepki gösteriyor.

Türkiye'nin Akdeniz'e dökülen, uzunluğu 560 kilometre, havza alanı ise 20 bin 600 kilometrekare olan Seyhan Nehri, aynı zamanda Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin sınırlarını belirliyor.