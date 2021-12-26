Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak

Mülkiyeti Hazine’ye ait Muğla ili Seydikemer ilçesi sınırlarında bulunan 868 m2 ve 512 m2 yüzölçümlü taşınmazlar Seydikemer Kaykamlığı (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından satılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 868 m2 taşınmaz, 108.528 TL. 512 m2 taşınmaz ise 645.000 TL. tahmin edilen bedeli ile satışa sunulacak.

İhale, 11 Ocak 2022 tarihinde saat 11.00’de Seydikemer Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürünün Odası’nda yapılacak.