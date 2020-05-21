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Seyahat için kod uygulaması ‘HES’ nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın zamanda başlaması beklenen seyahat için kod uygulamasının detaylarını anlattı. HES kodu uygulaması nasıl alınır? Kimler seyahat kod uygulamasını kullanabilir? HES kodunun temini için hangi uygulama indirilmeli? İşte Seyahat kodu (HES Kodu) ile ilgili tüm detaylar...

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:24
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Seyahat için kod uygulaması ‘HES’ nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mobil uygulama üzerinden alınacak kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapılabilecek." açıklamasında bulundu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın seyahat kod uygulaması ile ilgili yaptığı o açıklama:

Geçen haftaki buluşmamızda kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan size bahsetmiştim. Şimdiden kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama, evden çıktığınız zaman sizin rehberiniz olacak. Mobil uygulamanın çok önemli bir fonksiyonu da şudur: Bireyler risk taşımadığını, hasta ya da temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak.

Seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımız bilgisi istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Sosyal hayata katılım olduğunda artık özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası yolculuklarda geçiyoruz.

Şehirler arası yolculuklarda mobil uygulamadan alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumları kontrolleri ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Eğer yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk sırasında orada olanların takibi yapılabilecek.

Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların sağlığı üst düzeyde sağlanmaya çalışılacak. HES kodları kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. KOD'un kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin kendi elinde olacak. Bu TC Kimlik Numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.

Kod sayesinde kimse kişisel verilerini başkası ile paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanımı hayatımızı kolaylaştırır. Kovid pandemisi sadece sağlığı değil sosyal hayatın çalışma hayatının neredeyse tamamını etkileyen tedbirler gerektirmektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HESFahrettin KocaSağlık BakanlığıKoronavirüsSeyahat
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