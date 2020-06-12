Sevda Noyan'a 6 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Noyan'ın "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Sevda Noyan, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.