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Servisler için Covid-19 rehberi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı'nca, 'Covid-19 salgını kapsamında personel servis araçlarıyla ilgili alınması gereken önlemler' rehberi yayımlandı. Rehberde, damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulması gerektiği, su dahil içecek ve yiyecek kullanılmaması gerektiği belirtildi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:02
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Servisler için Covid-19 rehberi yayımlandı
'Toplumda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne 28'inci madde olarak eklenen rehberde, servislerin toplu ulaşım araçları olduğu için Covid-19 salgınının yayılması açısından özellik arz ettiğine dikkat çekildi. Rehberde servis şoförlerinin işveren tarafından salgın hakkında bilgilendirilmesi, salgınla ilgili uyulması gereken kuralların görünür bir şekilde araç içine asılması ve araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması gerektiği belirtildi. Şoförler için alınması gereken önlemler sıralanarak, "Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır" denildi.

'SERVİSTE KONUŞULMAMALI'

Yolcular için alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:

"Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır. Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır. Covid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir. Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Servise binen yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır. Servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalıdır. Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır."  

SERVİSLERDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

Rehberde, servislerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de anlatılarak, şöyle denildi:

"Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında 1 dakika beklenip havalandırılmalıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıCovid19
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