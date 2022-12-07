SERDAR BİLİCAN’A ÜNLÜ İSİMDEN DEV DESTEK

HABER: AZİZ KARATAŞ

En son Miami’de Türk vatandaşlarına yönelik geliştirmiş olduğu projeyle adından söz ettiren “Serdar Bilican” sokak hayvanlarına karşı olan duyarlılığı ile çok konuşulacak.

İnşaat çalışmalarını yoğunlukla sürdüren “Serdar Bilican”; sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Bizim amacımız yaptığımız güzel binalarla, oluşturduğumuz güzel projelerle sadece insanlara yardım etmek değil. Aynı zamanda hayatımızın bir parçası olan sokak hayvanlarını da korumak zorundayız. Daha önce New York’ta bitirdiğimiz inşaatımıza destek veren Jorge M. Perez Bey ile çok samimi bir abi kardeş ilişkisi kurduk. Jorge Bey, The Related Group’un sahibi ve CEO’su. Kendisine Konya’daki talihsiz olaylardan bahsedince o da derinden etkilendi ve ülkemize destek sözü verdi. İstanbul’da üç, Gaziantep’te üç ve Konya’da iki tane modern barınak kuruyoruz. Çalışmalar başladı. Barınaklar 7/24 izlenecek ve finansmanın yarısını Jorge Bey’in şirketi yarısını da benim şirketim üstleniyor. Barınaklar Ocak ayı sonunda hazır olacak.’’