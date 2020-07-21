Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dolar 6.85 lirada
Son Dakika
Dolar 6.85 lirada
Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1...
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
Son Dakika
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi var
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SERBİS ile yetkili servis garantisi

TİCARET Bakanlığı'nın, tüketici ve firmaları sahte tamir servislerine karşı korumak amacıyla Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunduğunu anlatan İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, bulundukları bölgede faaliyet gösteren tüm satıcı ve üreticilerin yetkili servislerini bu sisteme kaydettirmek zorunda olduğunu söyledi. Ertan, vatandaşların da sahip oldukları ürünle ilgili bilgilerin yanı sıra bulundukları il ve ilçeyi belirtmeleri durumunda yetkili servislerin kontrolünü yapabileceklerini dile getirdi.

21 Temmuz 2020 Salı 09:48
0 Okunma
SERBİS ile yetkili servis garantisi

Yetkili olmadığı halde 'yetkili servis' gibi çalışan beyaz eşya ve teknolojik malzeme tamircileri için düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı, hem tüketicileri hem de firmaları sahte servislere karşı korumak için SERBİS'i hizmete sundu. Tüketicilerin www.servis.gov.tr'den üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşabileceğini kaydeden İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, uygulama sayesinde tüketicilerin uğrayabilecekleri mağduriyetin azalacağını belirtti. Ertan, "Hepimiz evde ya da işyerinde herhangi bir cihazımız bozulduğunda servise ulaşmak için interneti kullanıyoruz. İnterneti kullandığımızda da genel olarak ilk çıkan siteler reklam amaçlı ve gerçekten yetkili olmayan siteler oluyor. Ürünümüz garanti kapsamında ücretsiz olarak tamir edilebilecekken hem ücret ödemek zorunda kalıyoruz hem ürünümüz ile garantisi bozulabiliyor. Bazen de tamir edilecek diye alıp götürdükleri ürünlerimize ve o firmalara bir daha ulaşamayabiliyoruz. 5-10 ya da 20 bin liralık ürünlerimizden yoksun kalabiliyoruz. Böylece ciddi zararlara uğruyoruz" dedi.

KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİNİ ATMAYIN

Türkiye'nin birçok noktasından şikayetler geldiğini, adli makamların hem savcılık nezdinde hem de ağır ceza mahkemeleri nezdinde bu kişiler hakkında işlem yapmalarına rağmen istenmeyen olayların önüne geçilemediğini anlatan Salih Emrah Ertan, konuyla ilgili mağduriyetlerin günden güne arttığını belirtti. Firmaların kaçak servislerle ilgili yeterince agresif davranmadığını ifade eden Ertan, vatandaşların yeterli araştırma yapmadan merkez servis adıyla kandırıldığını öne sürdü. Yanlış başvurular nedeniyle ürün ya da cihazların garantisinin bozulduğunu kaydeden Ertan şöyle konuştu:

"Tüketici birliklerinin girişimiyle Ticaret Bakanlığı olaya el koyarak servis.org.tr internet sitesini kurdu. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm satıcı ve üreticilerin yetkili servislerini bu siteye kaydettirmeleri gerekiyor. Biz de ürünümüzün markasını, üreticinin ismiyle il ve ilçeyi yazarak, yetkili servislerin kontrolünü yapabiliriz. Tüketicilerin yapması gereken, aldığı ürünün kullanma kılavuzu ve garanti belgesini atmamalı. Bu kılavuzlarda, aldığımız ürünün yetkili servislerinin isimleri, adresleri ve iletişim numaraları mutlaka yazar. İnternet her zaman doğru ve güvenli bilgiyi bize vermez. Bu nedenle öncelikle tüketicilerin kendilerini koruması gerekir. Firmaların verdiği kullanma kılavuzu ve garanti belgelerinin yanında bugünden sonra servis.org.tr internet sitesinden yetkili servis bilgisini ve ulaştıkları kişilerin gerçekten yetkili olup olmadığını öğrenirler."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıSERBİSYetkili ServisServis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Trakya'daki barajlar kurudu
Trakya'daki barajlar kurudu
"Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekir"
"Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekir"
Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı
Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı
Kimse o özelliğini bilmiyordu!
Kimse o özelliğini bilmiyordu!
Antalya'da piknik kuyruğu
Antalya'da piknik kuyruğu
İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı
İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Büyükelçi İbrahim: Azerbaycan kendisini savunuyor
Büyükelçi İbrahim: Azerbaycan kendisini savunuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı