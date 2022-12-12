ANTALYA - Kumluca'daki şiddetli yağış sonrası sera ve ekili alanlar ile evleri su bastı. Üreticiler, tarım alanları ve yakınlardaki evlerinde su tahliyesi için çalışma yaptı. Seralarda ekili domates, biber, salatalık zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmasına başladı. Domates serası ile evinin alt katını su basan Duran Açıkyürek, "Gece su yükselince yukarı kata çıktık. Evimiz, seramız su altında kaldı. Zararımız çok büyük, mağduruz. Eve de seraya da su girdi. Seramızdaki ürünler bitti. Domatesimizin kurtarılması imkansız" diye konuştu.



'YÜKSEK YERE ÇIKIP BEKLEDİK'



Evlerinde mahsur kalanlar ise botlarla kurtarıldı. Botla, çocukları, eşi ve annesi kurtarılan Arif Özçelik, "Gece birden su yükseldi. Yüksek yere çıkıp bekledik. Korktuk" dedi.



Diğer yandan Göksu Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan 2 itfaiye aracı da kanalda bulundu.