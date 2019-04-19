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Şentop: İnsanlık, yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetinde

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası hukuk kör topal devam ettiği halde, artık onun da itibarının sona erdiği bir noktadayız. Şimdi insanlık yeni bir uluslararası düzen kurma, insanı esas alan, devletlerin eşitliğine dayalı bir düzen kurma mecburiyetiyle karşı karşıya" dedi.

Şentop: İnsanlık, yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetinde

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası hukuk kör topal devam ettiği halde, artık onun da itibarının sona erdiği bir noktadayız. Şimdi insanlık yeni bir uluslararası düzen kurma, insanı esas alan, devletlerin eşitliğine dayalı bir düzen kurma mecburiyetiyle karşı karşıya" dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 15:10
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Şentop: İnsanlık, yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetinde

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Memur-Sen'in düzenlediği, 'İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar' konulu uluslararası konferansa katıldı. Burada konuşan Mustafa Şentop, siyasete girmeden önce, öğretim üyesi olduğu dönemde Eğitim Bir Sen üyesi olduğunu, sendikacılığın sadece sahip olduğu camianın haklarını savunan, onlar için mücadele eden bir alan olmadığını kaydetti. Sendikacılığın aynı zamanda, ülkenin özgürlükler ve demokrasi alanında mücadelesinin de önemli bir unsuru olduğunu dile getiren Mustafa Şentop, "Bu açıdan Türkiye'de yaşanan 28 Şubat postmodern müdahale, darbe sırasında Eğitim Bir Sen ve Memur Sen'in çok ciddi çalışmaları, katkıları olmuştu, bir karşı duruş, darbeye karşı bir muhalefet ortaya koyma bakımından" dedi.

Mustafa Şentop, uluslararası hukukun itibarsızlaştığını, bunun en büyük örneğinin de İsrail'in Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin ABD tarafından tanınmaması olduğunu kaydetti. Şentop, şöyle devam etti:

"Amerika'ya ait bir toprağı İsrail'e vermiyor, Suriye'ye ait bir toprağı İsrail'e veriyor. Kim, ABD Başkanı veriyor. Yani uluslararası hukuk kör topal devam ettiği halde, artık onun da itibarının sona erdiği bir noktadayız. Şimdi insanlık yeni bir uluslararası düzen kurma, insanı esas alan, devletlerin eşitliğine dayalı bir düzen kurma mecburiyetiyle karşı karşıya. Sendikalarımızın emekten ve işten hareketle yola çıktıkları için insanı esas alan bir anlayışı hâkim kılmada dünyada önemli bir fonksiyonu bu dönemde icra edeceği kanaatindeyim."

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopMemur-Senİşin GeleceğiTehditler Ve FırsatlarKonferans
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