Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
Son Dakika
Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
İAÜ, Avrupa şampiyonu
İAÜ, Avrupa şampiyonu
Kübranur Esir’den bronz madalya
Kübranur Esir’den bronz madalya
Melisa Ercan finalde
Son Dakika
Melisa Ercan finalde
Badminton’da 4 madalya
Son Dakika
Badminton’da 4 madalya
İş fırsatları için hemen tıkla!

Selde kaybolan İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Selde kaybolan İlayda' nın cansız bedenine ulaşıldı

Selde kaybolan İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Selde kaybolan İlayda' nın cansız bedenine ulaşıldı

28 Temmuz 2019 Pazar 17:45
4 Okunma
Selde kaybolan İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı

(DHA)

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cenazesi, arama kurtarma ekiplerince Uğurlu köyü çıkışında Kozluk Kapısı mevkiinde bulundu. Selde ölü sayısı 6'ya yükselirken, kaybolan Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca'da 17 Temmuz Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Esmahanım köyü oldu. Köyde sel sularına kapılan Fatma Töngel'in (42) cenazesi geçen hafta cuma günü, pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), pazartesi Sanem Kaplan'ın (7), salı günü ise Nilgün Kaplan (43) ve kızı Funda Kaplan'ın (10) cansız bedenleri bulundu. İkiz kardeş olan Avni Akyol İlkokulu öğrencileri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın birinci sınıf eğitimlerini tamamladıkları öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Düzce SelAkçakoca Sel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilcilerin akınına uğradı
Tatilcilerin akınına uğradı
600 bin TL ödülle aranıyordu
600 bin TL ödülle aranıyordu
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Silopi'de 2 asker yaralandı
Silopi'de 2 asker yaralandı
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
Film gibi operasyon!
Film gibi operasyon!
‘Avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı
‘Avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı
Ceylanpınar’da roketin düştüğü ev görüntülendi
Ceylanpınar’da roketin düştüğü ev görüntülendi
Şemdinli'de patlama
Şemdinli'de patlama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans