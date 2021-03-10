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Şehitliklerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı hazırlığı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin hazırlıkları başladı. Hazırlıklar kapsamında, Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapılırken, temsili şehitliklerin üzerine 6 bin adet kırmızı, 4 bin adet beyaz şakayık olmak üzere toplam 10 bin adet şakayık dikimi yapılacak.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:41
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Şehitliklerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı hazırlığı

ÇANAKKALE - Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez’ destanının 106 yıllık haklı gururu, 18 Mart günü Çanakkale’de bir kez daha yaşanacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümü kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Aralık 2020'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 20 bin kırmızı lale soğanı ve 20 bin beyaz lale soğanının dikimi yapılmıştı. Yarımadada devam eden hazırlıklar kapsamında, Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapılacak. 

TÜRK BAYRAĞININ BAKIMI VİNÇLE YAPILDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon Laboratuvarı’nda görevli konservatör Emin Murat Özdemir ve Sanat Tarihçisi Sinem Girgin tarafından 41 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi tavanındaki Türk bayrağının bakımı da bir vinçle yapıldı. 78 metre uzunluğundaki bayrak direğinin onarımı ise özel olarak getirilen 105 metrelik vinçle gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi önündeki Sembolik Şehitlik’teki mezarların bakımı ise devam ediyor.

10 BİN ŞAKAYIK DİKİLECEK

Türk bayrakları ile donatılan Şehitler Abidesi bölgesi ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistlerinin etrafı, iniş ve kalkışta tehlike yaratmaması için diri örtü temizliği ile Çanakkale Şehitler Abidesi’ne ulaşan alternatif yollarda yol kenarı diri örtü temizliğinin bu hafta tamamlanması planlanıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise temsili şehitliklerin üzerine 6 bin adet kırmızı, 4 bin adet beyaz şakayık olmak üzere toplam 10 bin adet şakayık dikimi yapılacak. Tören alanında konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü sistemlerinin ve platformların kurulumu ise 17 Mart’ta yapılacak. Şehitler Abidesi, 18 Mart Perşembe günü düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü törenleri için hazır hale gelecek.

Tarihi Alanda koronavirüse karşı önlem olarak dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Tören günü ise alana gelenler, termal kameradan geçirilecek. Ayrıca el antiseptikleri dağıtılacak. Öte yandan, Tarihi Yarımada’daki şehitlikler ile müzelerde de tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Deniz ZaferişehitlikHazırlık
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