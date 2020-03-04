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Şehit Uzman Çavuş Tuncer’in cenazesi, Trabzon'da

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) cenazesi, askeri uçakla Hatay'dan memleketi Trabzon'a getirildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:11
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Şehit Uzman Çavuş Tuncer’in cenazesi, Trabzon'da

TRABZON - Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, Hatay'dan askeri uçakla saat 11.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Oktay ile annesi Seher Tuncer'in yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ambulansa taşındı. Bu sırada acılı anne ve baba, gözyaşı döktü. Şehit Tuncer'in cenazesi, Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki evinin önüne getirilirken, helallik alındı. Şehit Kadir Tuncer, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞ

Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in, Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılar dolayısıyla komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Çavuş TuncerCenazeTrabzon
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