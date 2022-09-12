Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.649,21
ALTIN
1.011,60
DOLAR
18,23
STERLİN
21,31
EURO
18,45
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 18:57
Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE (DHA)

Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli Beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğdede son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun baba evinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı. Öğle saatlerinde beldedeki baba evinde helallik alınmasının ardından Şehit Borlu için tören düzenlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman ÇavuşSavaş BorluNiğde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çavuşlu Çöp Tesisi’nin acilen kapatılması isteniyor
Çavuşlu Çöp Tesisi’nin acilen kapatılması isteniyor
Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü
Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü
Eskişehir'de, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in balmumu heykeline yoğun ilgi
Eskişehir'de, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in balmumu heykeline yoğun ilgi
Bakan Varank: Katma değerin anahtarı yazılımda, tasarımda
Bakan Varank: Katma değerin anahtarı yazılımda, tasarımda
"İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz"
"İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz"
Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek
Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek
İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama
İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama
Prof. Dr. Yaşar: Tahtalı Barajı'ndaki su oranı yüzde 20-25'e düşecek
Prof. Dr. Yaşar: Tahtalı Barajı'ndaki su oranı yüzde 20-25'e düşecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول