NİĞDE (DHA)

Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli Beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğdede son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun baba evinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı. Öğle saatlerinde beldedeki baba evinde helallik alınmasının ardından Şehit Borlu için tören düzenlendi.