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Şehit Astsubay, son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ’a getirildi.

02 Ekim 2022 Pazar 16:51
Şehit Astsubay, son yolculuğuna uğurlanıyor

ELAZIĞ (DHA)

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın cenazesi askeri uçakla memleketi Elazığ’a getirildi. Şehidin naaşı havalimanında Vali Ömer Toraman, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin yakınları ve il protokolü tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Kara yoluyla Kovancılar ilçesine götürülen Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın cenazesi öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) naaşı  defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine getirildi. Şehit Ataş için, Merkez Camii’nde tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

MÜFTÜ VASİYETİ HATIRLATTI

İl Müftüsü Selami Aydın, Şehit Ataş’ın sosyal medyada yayınlanan vasiyetini hatırlayarak, “Şehidimizin bir vasiyeti var. Onu arkadaşlarına söylemiş. Bayramda babamın annemin elini öpün demiş. Şehidimizin emaneti babası ve annesi, milletimizin emanetidir.

Yusuf şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ellerinden öpüyoruz, onların sayesinde ayaktayız” dedi. Törenin ardında Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın naaşı top aracına konularak aile mezarlığına götürüldü. Şehit Ataş, burada dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pençe Kilit Operasyonuşehit Astsubay
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