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Sason Çayı ‘hayalet av araçları’ndan temizleniyor

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:37
Sason Çayı ‘hayalet av araçları’ndan temizleniyor

BATMAN - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Deniz ve iç sularda terk edilmiş av araçlarının temizlenmesi’ projesi kapsamında Batman’da Sason Çayı temizleniyor. Batman Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Sason Çayı’nın hayalet av araçlarından temizlendiğini belirterek, “Çayın yaklaşık olarak 26 kilometresini bu av araçlarından temizlemiş olacağız. Şu ana kadar 50 kilo ağırlığında ağ temizliği yapıldı" dedi.



Batman’da Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün finansmanıyla ‘Deniz ve iç sularda terk edilmiş av araçlarının temizlenmesi’ projesi kapsamında Sason Çayı’nda temizlik çalışması başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TÜBİTAK uzmanları tarafından balık popülasyonunun korunması amacıyla 3 gün önce başlatılan çalışmada şimdiye kadar 50 kilo ağırlığında ağ temizliği yapıldı. 



İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, çayın hayalet av araçlarından temizlendiğini belirterek, şunları söyledi:



“Önce deniz sularında başlanıldı. Şimdi de iç sularda özellikle nesli tehlikede olan yerlerde yapılıyor. İlimizde de Batman bantlı çöpçü balığı var. Kırmızı listede yer alıyor. Amacımız, vatandaşların suya bıraktıkları av araçlarını temizlemek. Niye temizliyoruz? Çünkü bunlar taşa takıldıkları zaman balıklarda oraya takılıyor ve balıkların orada yaşama şansı kalmıyor. Hatta Allah muhafaza insan bile takılabiliyor. Bugün bakanlığımızın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün finansmanıyla bu projeyi sürdürüyoruz. İnşallah yarın sonlandıracağız. Sason Çayı’nın yaklaşık olarak 26 kilometresini inşallah yarın itibariyle bu av araçlarından temizlemiş olacağız. Güzel bir projedir. İnşallah seneye diğer çaylarımızın temizliğini sürdüreceğiz. Ekip yaklaşık bir haftadır buradadır. 3 kişilik bir ekiptir. TÜBİTAK'tan da bir hoca var. Onların önderliğinde temizliklerini yapıyorlar. Av sezonu dışında veya belli bir uzunluğun altında olan balıkların üremelerinin sağlanması için milletin kesinlikle avlanmamasını istiyoruz. Sahada jandarma ile beraber kontrollerimizi sürdürüyoruz. Dalgıçlarda su altı görüntüleme araçları var. Av araçlarını gördükleri zaman fotoğraflayabiliyorlar ve onları sudan çıkarabilecek malzemeler de var onlarda. Şimdiye kadar 50 kilo ağırlığında ağ temizliği yapıldı."

DHA

Son Güncelleme: 12.12.2022 14:38
Anahtar Kelimeler:
Sason ÇayıHayalet Av Araçları
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