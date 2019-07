Sapanca'da HES tepkisi

SAKARYA - Sapanca'ya 13 kilometre uzaklıkta bulunan İkramiye Mahallesi'nde kurulacak HES için çalışmalar sürdürülüyor. Dere yatağının içine kanallar yapılırken, çevresine ise istinat duvarı örülüyor. İkramiye Deresi'nde suyun çok az akması ise dikkat çekti. Muhtar Ali Gümüş ve mahalle sakinleri, doğaya zarar verildiğini savunarak, HES'e tepki gösterdi. Gümüş, daha önce yetkililerle görüştüklerinde mahalle sınırlarındaki İkramiye Deresi'ne dokunulmayacağının ve suyun HES'e, dağlardan dereye akan küçük su gruplarından alınacağının kendilerine söylediğini, ancak dereden alındığını dile getirdi.



'SUYUN DEREDEN ALINMASINA KARŞIYIZ'



Doğaya zarar verildiğini savunan İkramiye Mahallesi'nin muhtarı Ali Gümüş, "Burası heyelan bölgesi, doğayı mahvettiler. Balıklarımız ölüyor, piknik yerlerimiz kurudu. Dereye çoluk çocuk, köy halkı giremiyor. Kimse verdiği sözde durmadı. Biz mahalleli olarak bu işe karşıyız. Bu işe çözüm istiyoruz. Dereye verilecek suyun can suyu olduğunu söylüyorlar; ancak bu derede zaten can suyuna kadar yetecek su var. Biz bu dereden bu suyun alınmasına kesinlikle karşıyız. Daha baraja su almadan dere kurudu. Şu anda can suyu kadar su ancak var. Bu suyu kuruttuktan sonra can suyu ne ki çeşmeyi açalım daha iyi" dedi.



'NASIL MÜSAADE EDİLİYOR?'



İkramiye Mahallesi sakinlerinden Necdet Kaya ise "Konuyla ilgili yetkililerle defalarca görüştük. Dere yatağına ve suyun debisine dokunmayacaklarını ayrıca etraftaki güzelliğe ve doğayı koruyup muhafaza edeceklerini söylediler. Ancak olayların farklı boyuta geldiğini, dere yatağını komple kapattıklarını, kenarlara yapılan istinat duvarlarının sağlıklı olmadığını, yukarıda görülen binanın her an çökme tehlikesinde olduğunu, derenin devamında yol boyunca devamlı heyelanların olduğunu ve iş makineleri ile yolların devamlı açıldığını bilmemize rağmen bunun yapılmasına nasıl müsaade ediliyor?" diye konuştu.



Necdet Kaya da dere yatağına yapılan istinat duvarının kuvvetli yağışlara dayanamayacağını belirterek, "Yapılan istinat duvarının her an patlayacağını hatta patlayan duvarların olduğunu görüyoruz. Buraya ileride kuvvetli yağışların olduğu zamanlarda sel halinde yukarılardan gelen yoğun su akışı ile bu duvarların basınca dayanamayıp, patlayacağına da şahit olacağız. Yeni yapılan köprünün karşısında daha yağmur yağmadığı halde koca koca ağaçlar kaymış aşağı doğru. Bir de yağmurun yağdığını düşünün" dedi.