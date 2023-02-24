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Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak

24 Şubat 2023 Cuma 16:17
Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak

Şanlıurfa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşüm ve konut projelerini revize ederek hızlandıran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sismik izolatörlü 1000 konutun yapılacağı alanı inceledi.

Bildim ve Küçükhan mahalleleri sınırlarında yer alan rezerv yapı alanında açıklamalarda bulunan Kuş, 1400 dekarlık yapı alanında 32 parsel üzerine kurulacak 1000 konutta sismik izolatör kullanılacağını belirtti.

Rezerv alanda yapılacak konut projesini revize ettiklerini ve burada inşa edilecek tüm konutların depreme karşı çok önemli koruma sağlayan sismik izolatörlü sistemle yapılacağını bildiren Kuş, şunları kaydetti:

"Projede, eğitim alanları, sağlık ve spor tesisleri, konutlardan bağımsız ticari alanlar, cami gibi sosyal alanlar da olacak. Depremden hemen sonra projemizi revize etme kararı aldık. 1000 konuttan oluşacak sismik izolatörlü proje ile küçük bir uydu kent kuracağız. Halkımızın bu projeyi tercih edeceğini düşünüyoruz. Projenin hayata geçmesiyle özel sektör de bu tip konutlar inşa etmeye başlayacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSismik Izolatörlü Konutlar
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