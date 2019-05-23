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Şanlıurfa'da kayıt dışı 16 elektrik trafosuna el konuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik dağıtım şirketinin drone ile yaptığı denetimlerde 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kayıt dışı 20 trafo tespit edildi. 16 trafoya savcılık kararı ile el konuldu.

Şanlıurfa'da kayıt dışı 16 elektrik trafosuna el konuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik dağıtım şirketinin drone ile yaptığı denetimlerde 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kayıt dışı 20 trafo tespit edildi. 16 trafoya savcılık kararı ile el konuldu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:53
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Şanlıurfa'da kayıt dışı 16 elektrik trafosuna el konuldu

ŞANLIURFA - Tarımsal sulama sezonunun başlaması ile beraber bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan Dicle Elektrik A.Ş. ekipleri kaçak elektrik kullanımını önlemek amacı ile drone ve jandarma destekli denetim başlattı. Siverek ilçesine bağlı Turna Mahallesi'nde, yapılan denetimlerde 4 bin haneye elektrik sağlayabilecek kayıt dışı 20 trafo tespit edildi. Çoğu tarımsal sulamadaki enerji ihtiyacını karşılayan bu trafolardan 16’sına savcılık kararıyla el konulurken, tespit edilen fakat fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi nedenlerden dolayı el konulamayan 4 trafoyla ilgili olarak da yasal süreç başlatıldı. Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen zararın kabul edilemeyeceğini belirterek, "Şirket olarak kaçak tüketimi önlemek ve kayıt altına almakta kararlıyız ”dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaElektrik Trafosu
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