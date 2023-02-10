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Şanlıurfa'da hasar tespit çalışması başladı

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları başlattı.

10 Şubat 2023 Cuma 17:00
Şanlıurfa'da hasar tespit çalışması başladı

Şanlıurfa

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, gruplar halinde merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde depremden etkilenen binalarda incelemede bulunuyor.

Binaların taşıyıcı kolonları ve zeminlerde inceleyen ekipler cihazlarla bina kontrolü yapıyor.

Apartmanların girişlerine barkod yapıştıran ekipler, hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.

Bina sakinleri kapılarına yapıştırılan barkodları telefonlarından okutarak evlerinin durumuna ilişkin detaylı bilgi ve raporlara daha sonra ulaşabilecek.

AA

Son Güncelleme: 10.02.2023 17:03
Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaHasar Tespit çalışması
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