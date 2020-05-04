Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı

SAMSUN - Türkiye'nin ilk demiryolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatıldı. Aynı yıl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi başlatıldı. Proje kapsamında 378 kilometrelik hattın tüm alt yapı ve üst yapısının yenilenerek Avrupa Birliği standartlarına uygun sinyal sistemi yapıldı. Yapımı tamamlandıktan sonra test sürüşlerinin gerçekleştirildiği demiryolu hattında bugün ilk yük treni, sefere başladı.

Seferlerin başlaması nedeniyle Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyündeki istasyonda tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, TCDD 4'üncü Bölge Müdürü Ali Karabey ve il protokolü katıldı. Törende Vali Salih Ayhan ilk yük treninin hareket sevkini gerçekleştirdi.

'350 MİLYON EUROLUK BİR PROJE'

Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Malumunuz küresel bir salgın var. Onunla mücadele edilmekte. Ancak hayat devam ediyor. Üretim şartları hızlı bir şekilde işliyor. İnşallah belkide yakın bir zamanda bu daha da hızlanacak. Bunun bir somut göstergelerinden birine birlikte inşallah şahit olacağız. 2015 yılında bu hat bakıma alındı. 5 yıldır çok hummalı yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Bugün itibariyle de ticari seferlere başlıyoruz. Bu hattın hakikaten gerek ticari anlamda olsun, gerek sosyal anlamda olsun çok büyük kazanımları var. Bu hat hem doğu, hem de güney aksa giden bir hat olması nedeniyle, Karadeniz'e bağlantı noktasında çok güçlü bir işlev görmektedir. Bu proje yaklaşık olarak Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler içerisinde hibe oranı en yüksek projedir. Yani 350 milyon euroluk bir projedir. Baktığımız zaman gerçekten ürkütücü rakamdır. Projenin maliyetine baktığımız zaman büyük bir proje olduğu aşikardır. Bu projeyle 378 kilometre alt yapı ve üst yapıları tamamen yenilenmiştir. Sinyalizasyon, köprüler, menfezler, tarihi köprüler hepsi yenilenmiştir. Yaklaşık 78 köprünün 38 tanesi tamamen yenilenmiştir. 40 tanesinin ise restorasyonu yapılmıştır. Ayrıca 1054 menfez yapılmıştır. Sivas, tren hatları güzergahı açısından çok kavşak bir noktadır. İnşallah yakın zamanda da yüksek hızlı tren hattını da aynı heyecanla açarak, Sivas'ın belki de tarihinin en büyük açılışlarını gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bu trenimiz ilk seferine başlıyor. Turhal'dan yük almaya gidiyor. Yıllık 3 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Bunun da taşımacılıkta olağanüstü bir rakam olduğunu özellikle ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

YHT İNŞAATI SÜRÜYOR

YHT çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Salih Ayhan, "Biliyorsunuz yakında, bu senenin içerisinde YHT ile ilgili hummalı bir çalışma var. Çalışmalar koronavirüsle mücadelede çok az etkilendi. Ama inşaat hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah 2020 yılı içerisinde hep birlikte böyle bir törenle, büyüklerimizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Hüsnü Ümit AVCI- Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)

89 YILLIK DEMİR YOLU HATTI YENİLENDİ



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı, 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı, 30 Eylül 1931'de tamamlandı. Atatürk tarafından hizmete açılan hat ile Karadeniz ve Anadolu arasında yolcu ve yük taşımacılığı başladı. Demiryolu hattı için 5 yıl önce AB hibe fonları desteği ile modernizasyon projesi hazırlandı. Proje ile demiryolu alt yapısı platform genişliği 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendi. Güzergahtaki 38 köprü yıkılarak yenilendi, 40 tarihi köprü restore edildi. 2 bin 476 metre uzunluğundaki 12 adet tünelde iyileştirme çalışması yapılan hattın ray, traves, balast, makas üst yapısı değiştirildi.



Gar ve istasyonların yolcu platformları engellilerin ulaşımlarını sağlayacak şekilde yenilendi. AB standartlarında sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri kuruldu. Kaplamaları yenilenen 121 adet hemzemin geçit, otomatik bariyerle sinyalizasyon sistemine entegre edildi. 259 milyon euroya mal olan projenin 148.6 milyon euroluk kısmı ise AB hibe fonlarından karşılandı. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan Samsun-Sivas Kalın hattındaki test ve devreye alma işlemleri tamamlandı. Samsun’dan başlayan Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyüne kadar ulaşan 378 kilometrelik demir yolu hattındaki modernizasyon çalışması bitti.



'HATTIN AÇILMASI TİCARİ İVME KAZANDIRACAK'



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının neredeyse bir asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu hat çağın geldiği nokta itibariyle tamamen yenilendi. Özellikle sinyalizasyon, bilgi teknolojileri, kalite standartları yükseltildi. Samsun bir ticaret merkezi ve Anadolu'nun kuzeyi açılan kapısı. Hattın yeniden açılması kentimize özellikle ticari anlamda çok büyük bir ivme katacak. Burası aynı zamanda sanayi ve ticaret merkezi. Ama tüm Anadolu'nun kuzeye açılan kapısı olması nedeniyle Samsun'un özellikle lojistikteki konumunu da dikkate aldığımızda ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak bir proje gerçekleştirildi. Bu hattın bir diğer özelliği de Samsun Limanı'nı Mersin'e bağlıyor olması. Afrika'dan ve o bölgeden gelen yükler Samsun üzerinden kuzeye giden yepyeni bir lojistik ağ oluşturmuş oluyor. Bir de Anadolu'yu güneyden kuzeye baştan başa bağlayan bir hat" dedi